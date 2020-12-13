الشيخ خالد الملا: المجمع الفقهي يستغل بنايات الدولة وسياراتها

هاجم رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا، الاحد، المجمع الفقهي الذي تعتبره بعض الاطراف “اعلى مرجعية سنية في العراق”، متهما إياها بـ”استغلال” سيارات وبنايات الدولة.

وقال الملا في حوار ، إن “المجمع الفقهي يستغل بنايات وسيارات الدولة ومقدراتها ويدعي بأنه لا ينتمي اليها”، متسائلا ” ما هو المعيار في اختيار اعضاء المجمع الفقهي؟”.

وأضاف أنه “لدينا مشاكل كبيرة وخطيرة في الوقف السني”، مشيرا إلى ان “ما يجري في ديوان الوقف السني صراع على المغانم”.

ولفت الملا إلى أن “الوقف السني مسلوب الإدارة”، مشددا في الوقت ذاته أنه “لا نحتاج الى خطاب المساجد الطائفي الذي يقف بالضد من الدولة”.