القائم بدون كهرباء ومسؤول محلي يرجح حصول "تخريب لأغراض شخصية"

أعلن قائممقام قضاء القائم، التابع لمحافظة الأنبار أحمد الدليمي إنقطاع الكهرباء بالكامل عن القضاء على سقوط ثلاثة أبراج لنقل الطاقة، مرجحا أن يكون ذلك عملا "تخريبا لأغراض شخصية ومنافع مادية".

وقال الدليمي في حديث صحفي، "قبل أيام تعرض الخط الناقل للطاقة الكهربائية بين القائم وحديثة إلى أعمال تخريبية وإرهابية أدت إلى تدمير وتفجير ثمانية أبراج، باشرت وزارة الكهرباء بكوادرها من مديرية الشبكات بإرسال عدة مفارز لغرض البدء بالعمل وفعلاً يوم أمس تم اكمال اثنين مِن هذه الابراج".

وأضاف، "تفاجأنا اليوم بسقوط ثلاث أبراج أخرى"، مبينا أن "هذا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قضاء القائم والرمانة بصورة كاملة".

وناشد قائممقام قضاء القائم وزارة الكهرباء بـ"الإسراع إلى إكمال هذه الأبراج وأيضاً فتح تحقيق على أعلى المستويات لغرض معرفة الفاعل أو الجاني"، مطالباً "وزارة الكهرباء بتأمين الحماية عن طريق التنسيق مع وزارة الدفاع".

وشكك الدليمي في ان يكون استهداف الأبراج "عملا إرهابياً"، مرجحا أن يكون "تخريبيا لأغراض ومصالح شخصية، ومنفعية مادية".