بدر: سيكون للبرلمان موقف “شديد اللهجة” اذا تجاهل الكاظمي جدولة انسحاب القوات الأجنبية

أكد رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، الأحد، أن مجلس النواب سيكون له موقف شديد اللهجة بشأن جدولة القوات الأجنبية من العراق .

وقال الكعبي في حديث صحفي إن “ العراق يمتلك قوات أمنية وجيش وحشد شعبي قادر على مسك الأرض وبالتالي انتفت الحاجة الى وجود القوات الأجنبية على أراضيه”.

وأضاف أن “مجلس النواب سيكون له موقف شديد اللهجة في حال سوفت الحكومة العراقية ملف جدولة القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية”،

مشيرا الى أن “الفترة الماضية ركزت على السلك السياسي والدبلوماسي في التعامل مع الوجود العسكري الأمريكي”.

وشدد على ضرورة أن “يتضمن برنامج حكومة مصطفى الكاظمي جدولة القوات الأجنبية دون أي تسويف أو مماطلة”.

وانتقد نواب من مختلف الكتل السياسية، استمرار تجاهل الحكومة للوجود الأميركي في العراق، مؤكدين على جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي مخاطر محتملة.