المالية النيابية: أي اتفاق مع كردستان لا يأخذ برأي اللجنة "باطل وغير ملزم"

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد (13 كانون الأول 2020) رفضها أي اتفاق مع إقليم كردستان، خارج "سلطة البرلمان واللجنة المالية النيابية"، فيما أكدت أن اتفاق مع الاقليم لا يأخذ رأي اللجنة "باطل وغير ملزم".

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان، في بيان إن "أي اتفاق مع الاقليم لا يؤخذ رأي اللجنة المالية ومجلس النواب غير ملزم ويعد باطلا".

وأضاف، أن "الاتفاق مع الاقليم خارج السلطة التشريعية دون تسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية لا يمكن القبول به بالمطلق"، مشيرا إلى أنه "من يخرق قانون تمويل العجز المالي يتحمل المسؤولية القانونية داخل مجلس النواب".

وأكد أن "اللجنة المالية النيابية ترفض أي اتفاق مع الاقليم من شانه تسليم مبالغ مالية خارج مشروع قانون تمويل العجز المالي للإقليم".