نائبة كردية تتهم “مليشيات الأحزاب” بإيقاف تظاهرات السليمانية بالقوة

اتهمت النائبة عن حراك الجيل الجديد يسرى رجب، الأحد، السلطات الأمنية في السليمانية باعتقال العشرات من المواطنين في مناطق سيد صادق وكرميان ورابرين.

وقالت رجب في حديث صحفي إن “السلطات الأمنية ومليشيات الأحزاب استخدمت القوة المفرطة والوحشية للقضاء على التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة، وهو ما أدى إلى تراجع زخم الاحتجاجات في السليمانية”.

وأضافت أن “الحزبين الكرديين الحاكمين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على الرغم من الخلافات الكبيرة بينهما، إلا أنهما توحدا لضرب التظاهرات وقمعها بشتى الوسائل، لآن مصالحهم ستتضرر”.

وأشارت إلى أنه “على الجهات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مطالبة حكومة الإقليم بالكشف عن مصير المعتقلين في السجون السرية التي تمتلكها الأحزاب”.

وشهدت السليمانية لأكثر من أسبوع، تظاهرات واحتجاجات كبيرة، سقط خلالها العشرات من الشهداء والجرحى، فيما قام المئات من المتظاهرين بحرق المقرات الحزبية في عدد من أقضية المحافظة.