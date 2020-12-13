اعتقال ارهابيين في بغداد نفذا اعدامات جماعية بمستشفى في نينوى

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الاحد، عن اعتقال ارهابيين اثنين في بغداد، مبينة انهما نفذا اعدامات جماعية بمستشفى في نينوى.

وقالت الوكالة في بيان ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابيين اثنين في منطقة حي الجهاد ب‍بغداد، مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".

واضافت ان "الارهابيين كانا يعملان ضمن ما يسمى (مفارز ابو ليث الانصاري) تحت كنى ( ابوحاتم، وابو عناد) المشتركة"، مشيرة الى انهما "نفذا عمليات الاعدام التي طالت المواطنين الابرياء داخل مستشفى الجمهورية في محافظة نينوى".

وتابعت انهما "اشتراكا بعمليات ارهابية اخرى ضد القوات الامنية وتهجير المواطنين خلال سيطرة عصابات داعش مظز على المحافظة"، لافتة الى انه "تم تدوين اقوالهما بالاعترافات ابتدائيا وجرى ايداعهما في التوقيف لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقهما".