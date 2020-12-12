الفضائح تتوالى ..... كتلة كردية تكشف عن تمويل بارزاني قوة سورية تدربت في اربيل لتنفيذ عمليات بليبيا

كشفت كتلة المستقبل الكردستانية، السبت، عن تمويل مسعود البارزاني قوة سورية تم تدريبها في اربيل لتنفيذ عمليات عسكرية في ليبيا واذربيجان بناء على توجيهات من الرئيس التركي اوردغان.

وقال النائب عن كتلة المستقبل غالب محمد لـ/المعلومة/ ان “قوة سورية كبيرة تسمى بلواء روش تنفذ حاليا عمليات عسكرية وارهابية في لبيبا واذربيجان”.

واضاف ان “هذه القوة تمول من اموال اقليم كردستان بإشراف خاص من مسعود البارزاني وجرت تدريباتهم داخل اربيل”، مشيرا الى ان “الاموال تذهب لتلك المجموعات والموظف الكردي يحرم من راتبه”.

واوضح محمد ان “هذه القوة بنيت بناء على توجيهات من الرئيس التركي رجب طيب اوردغان وجرى التنفيذ والتمويل والتدريب من قبل مسعود البارزاني”