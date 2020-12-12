قيادي كردي: صادرات الإقليم النفطية تتجاوز ال500 ألف برميل يوميا

أكد القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية سوران عمر، السبت، أن صادرات إقليم كردستان من النفط تتجاوز 500 ألف برميل يوميا.

وقال عمر في حديث صحفي إن “حكومة الإقليم تتفاوض مع الحكومة الاتحادية على أساس أن صادرتها لاتتجاوز 350 ألف برميل، في حين صادرتها الشهرية مع التهريب بالشاحنات يتجاوز 500 ألف برميل”.

وأضاف أن “على الحكومة الاتحادية حصر تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو، لضمان السيطرة على عمليات تهريب النفط، وتدقيق الصادرات عبر إرسال لجنة فنية، لآنه من غير المعقول أن تستمر عوائل السلطة بالنهب والسرقة رغم كل معاناة المواطنين”.

ويتفاوض الوفد الكردي الموجود في بغداد برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، على تسليم 250 ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية مقابل الموافقة على إرسال حصة الإقليم من الموازنة بما فيها رواتب الموظفين.