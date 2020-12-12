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الفتح: قرض تمويل الانتخابات يعكس التخبط الحكومي


كشف تحالف الفتح، السبت، عن تقديم قانون تمويل الانتخابات مبلغ 329 مليار دينار وخالي من اي جداول وتفصيلات، مبينا ان القانون سيمرر  بالبرلمان لكنه يعكس التخبط الحكومي.

وقال النائب عن الفتح حسين العقابي في حديث صحفي ان “مفوضية الانتخابات لديها اموال في رصيدها تقدر ب 133 مليار دينار بإمكانها تسيير الامور بها لحين تمرير الموازنة وتامين باقي المبلغ الذي بحاجة اليه من دون قانون لتمويل الانتخابات”.

واضاف ان “تقديم قانون تمويل الانتخابات يعكس مدى التخبط الحكومي في تقدير الامور المالية للبلاد”، مشيرا الى ان “المفوضية طلبت مبالغ قدرها بـ 329 مليار دينار لتمويل الانتخابات خالية من اي تفصيلات وجداول ومن دون معرفة ابواب التي تريد صرفها خلالها”.

واوضح العقابي ان “القانون سيمرر في المجلس رغم انه خطا فادح حكومي  وتخبط واضح”

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