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بيان من التربية بشأن اجتماع حول آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي


بحث اجتماع برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية شاكر نعمة، السبت، آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي للعام الدراسي الحالي.

وقالت الوزارة في بيان  إن "وكيل الوزارة للشؤون العلمية شاكر نعمة ترأس اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من المدرين العامين للتربية في المحافظات، للتباحث في مسألة متطلبات آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي وبما يتناسب مع الوضع الحالي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء الذي وجه به وزير التربية علي حميد الدليمي مناقشة الآلية المستخدمة للدراسة الصفية والالكترونية للطلبة، فضلاً عن ذلك تناول عملية التدريب السريعة والمركزة باستخدام المواقع التعليمية التي توفرها الوزارة، واستكمال وتعزيز المعرفة السابقة للمواد التي اخذت في العام الماضي من اجل رفع تلك التوصيات والمصادقة عليها".

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بيان من التربية بشأن اجتماع حول آلية دوام الطلبة والملاك التدريسي
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