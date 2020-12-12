النائبة سناء الموسوي : الاتفاقية الصينية ستجفف منابع الفساد

رأت عضو لجنة الخدمات والإعمار، في مجلس النواب، سناء الموسوي، أن تفعيل "الاتفاقية الصينية"، من شأنه أن "يجفف منابع الفساد".

وقالت الموسوي في حديث لإذاعة "IQ FM"، إن "ملف الإعمار ملف مهم، وعلى الحكومة تفعيل الاتفاقية الصينية، لتوفير الخدمات، ولتجفيف منابع الفساد".

ورأت أن "الاتفاقية الصينية نوع من أنواع تجفيف منابع الفساد، وذلك إعطاء النفط مقابل الاعمار، وتولي الشركات هذه المهمة، دون الاتصال المباشر مع المسؤولين، لكي نتخلص من الرسوم".

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ذهب إلى الصين في أيلول 2019 لعقد اتفاقيات تتضمن إنشاء شركات صينية مشاريع استراتيجية في مجال البنى التحتية في العراق مقابل النفط،