السوداني: العزف على وتر الـ4G لن يخفي الفساد المحمي سياسيا

رأى عضو مجلس النواب محمد سياع السوداني، السبت (12 كانون الأول 2020)، ان العزف على وتر الجيل الرابع لن يخفي "الفساد المحمي سياسيا".

وقال السوداني في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "العزف على وتر الجيل الرابع وتقليل سعات الانترنت لن يخفي الفساد المحمي سياسيا وتقصير هذه الشركات في الملف الخدمي والاقتصادي والأمني".

واختتم التغريدة بوسمين: "لاتجديد، و رخصة وطنية مع دعوة شركات عالمية رصينة" .

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أبطل، في 15 تشرين الثاني 2020، قرار الحكومة بتجديد رخص شركات الهاتف النقال العاملة في العراق، بناءً على دعوى رفعها النائب محمد شياع السوداني.

يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 7 تموز الماضي اعتماد التجديد لشركات الهاتف النقال لخمس سنوات بحسب العقد مع اقتراح مدة إضافية هي (3) سنوات، لتكون المدة الكلية للتجديد (8) سنوات، تنتهي في نهاية الترخيص الـ20 من اب 2030.