رئيس كتلة الجيل الجديد بالبرلمان الكردستاني يفضح حكومة اقليم كردستان ويقول انهم يسرقون النفط

أتهم رئيس كتلة الجيل الجديد بالبرلمان الكردستاني كاظم فاروق، السبت، (12 كانون الاول 2020) حكومة اقليم كردستان بسرقة أموال النفط "بشكل مكشوف"، مطالبا المواطنين بعدم التنازل عن حقوقهم.

وقال فاروق في بيان إن "السلطة الحالية في كردستان تسرق الموارد بشكل مكشوف وواضح"، مشيرا الى أنه "في حين كان سعر برميل النفط يباع بـ( 25) دولارا كانت توزع الرواتب كل شهرين مرة واحدة وفي وقت بلغ سعر برميل النفط (50) دولارا وما زالت الرواتب تدفع كل شهرين مرة".

ودعا فاروق المواطنين الى "الاستمرار في الاحتجاجات والمظاهرات وعدم التنازل عن حقوقهم لحين إنهاء هذه السلطة الحالية وأن تذهب أموال النفط والموارد الاخرى لخدمة المواطنين".

واقر عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين في وقت سابق من اليوم، ان التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في اقليم كردستان.