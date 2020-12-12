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في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد


١٢/١٢/ ١٩٩٦… محاولة اغتيال المقبور عدي صدام حسين نفذها ثلّة من المجاهدين حيث توغلت مجموعة من الأبطال الى عمق العاصمة بغداد قادمون من قلعة التصدي أهوار الناصرية في جنوب العراق بأسلحتهم وعدّتهم وعددهم مبرهنين على فشل المنظومة الأمنية التي كان يتبجح بها النظام البعثي آنذاك وذلك لتنفيذ عملية جهادية بطولية تستهدف ركناً مهماً من أركان منظومة الحكم

وقد تم تهيئة كافة المستلزمات اللازمة لانجاحها وفعلاً تم ذلك في ١٩٩٦/١٢/١٢ الساعة السابعة مساءً في منطقة المنصور وسط بغداد بعد مضي شهرين من الاستطلاع المكثف وستة أسابيع من الخروج للتنفيذ حيث أطلقت فوهات بنادق الحق اطلاقاتها باتجاه المجرم عدي لتستقر في جسده العفن وهو جالس خلف مقود سيارته البورش ذهبية اللون لترديه كسيحاً دون أن يحرّك أزلام النظام في المنطقة ساكناً بعدها عادت المجموعة المنفذة الى مقرها دون ضرر وسط ذهول العائلة الحاكمة. 

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