كربلاء.. تحرير ثلاث فتيات واعتقال الخاطف في "شارع السناتر"

افاد مصدر بالشرطة، السبت، ان قوة امنية القت القبض على متهم في "شارع السناتر" وسط كربلاء، وحررت ثلاث فتيات مخطوفات.

وقال المصدر ان "قوة من مكافحة اجرام كربلاء القت القبض على متهم في شارع السناتر وحررت ثلاثة مخطوفات بعد ساعة واحدة من خطفهن من شارع ميثم التمار".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المعلومات الاولية لسبب الخطف تشير الى وجود خلافات ماليه بين المتهم ووالدة المخطوفات".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، افاد مصدر بالشرطة، ان قوة امنية القت القبض على متهم بالسطو المسلح على الدور في كربلاء.