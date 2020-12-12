نائب رئيس البرلمان محذرا: الرواتب قد تتاخر في هذه الحالة

حذّر نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، السبت، من تأخر الحكومة في ارسال موازنة 2021 الى البرلمان، مبينا ان ذلك سيؤخر رواتب الموظفين.

وقال الحداد في تصريح للصحيفة الرسمية ان "البرلمان بانتظار وصول الموازنة من الحكومة لقراءتها واثرائها بالمناقشات لحين التصويت عليها".

واضاف ان "تعطيل الموازنة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع المالي والاقتصادي في البلد"، مشيرا الى ان "ذلك سيؤخر توزيع رواتب الموظفين خلال الاشهر المقبلة".