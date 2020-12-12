النائب سركوت شمس الدين : تظاهرات السليمانية لن تهدأ الا بشرط

اكد عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب النائب سركوت شمس الدين، السبت، ان التظاهرات التي انطلقت في محافظة السليمانية لن تهدأ الا بتغيير النظام السياسي في اقليم كردستان.

وقال شمس الدين في بيان ان "متظاهرو السليمانية لا يمثلون الا انفسهم،اذ ليس لديهم اية قيادة سياسية كما يدعي البعض،ولا يرغبون بان يمثلهم اي حزب مهما كان توجهه"،

مشيراً الى انهم "يرغبون من خلال تظاهراتهم هذه اسقاط النظام السياسي الحالي في الاقليم، والمجئ بنظام قائم على الديمقراطية والاهتمام بالشعب بعيداً عن سياسة تكميم الافواه والسجون السرية والاعتقالات غير القانونية والاغتيالات المثيرة للجدل".

واضاف ان "المتظاهرين يرغبون بان تتحرك بغداد تجاه محاسبة مسؤولي اقليم كردستان عن ملفي النفط والمنافذ الحدودية، واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ما يحصل من انتهاكات لحقوق الانسان في الاقليم"، لافتا الى انه "يكفي سكوتها واهمالها ازاء مايحصل هناك على مدى السنوات الـ17 الماضية".