محلل سياسي يحذر من الدعم الخليجي لبعض الشخصيات بشأن انشاء تحالفات جديدة

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ما رشح من اعترافات ادلت به شخصيات سياسية ونيابية سنية عن وجود مشاريع للتحالفات المقبلة تضم اطرافا شيعية امرا بحاجة الى وقفة وتامل عميق.

وقال الباوي في حديث صحفي ان “الانشقاقات الحاصلة في بعض الكتل التي تدعي تمثيل المكون السني وقيامها بنشير غسيل التحالفات السابقة وايضا حديثها عن تلقي جهات شيعية اموالا خليجية لتشكيل تحالفات ما قبل وما بعد الانتخابات امر خطير يهدد امل الشعب في تخلص المشهد السياسي العراقي من المطبات الماضية”.

واضاف ان “الجمهور يجب ان يعي حقيقة ما تحصل من تطورات ومشاريع ماجورة تنوي الهيمنة على القرار السياسي في العراق وهذا ما اعترفت به شخصيات سنية خلال تصاريح متلفزة ادلت بها وتدل على وجود مخططات مريبة خلال المرحلة المقبلة”.