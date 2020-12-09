نائب: الحكومة ستتعرض للمساءلة اذا لم تلتزم بقرار جدولة القوات الأميركية

اكد عضو مجلس النواب عباس يابر العطافي، الأربعاء، أن الحكومة ستتعرض الى المساءلة القانونية في حال عدم التزامها بقرار البرلمان القاضي بجدولة القوات الأميركية واخراجها من العراق.

وقال العطافي في تصريح صحفي، إن “القوات الأمريكية غير مرحب بها في العراق وان الحاجة انتفت لتواجد اي قوات أجنبية في العراق عقب هزيمة داعش”.

وأضاف أن “الحكومة ملزمة بجدولة اخراج جميع القوات الأجنبية من العراق دون هذه القوات غير مرحب بها من قبل الشعب وممثليهم في البرلمان العراقي”،

مشيرا الى أن “اي مماطلة أو تسويف من قبل الحكومة ستعرض نفسها للمساءلة القانونية داخل مجلس النواب”.

وكانت كتلة الصادقون النيابية أكدت، امس الثلاثاء، أنه لا تغيير في قرار مجلس النواب حيال إخراج القوات الأمريكية من البلاد والذي أصدره مجلس النواب في الثالث من كانون الثاني الماضي.