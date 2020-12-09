النائب عن الفتح مختار الموسوي : الكرد في السليمانية يسعون للتغيير والحصول على الحقوق

اكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، ان أهالي الإقليم بمحافظة السليمانية يسعون للتغيير وسط مطالبات بحقوقهم من قبل السلطات الحاكمة، رافضا عمليات الحرق للمباني والمدارس خلال الاحتجاجات.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “هناك من يحرك التظاهرات في الإقليم، فضلا عن ان الأهالي في السليمانية يسعون للتغيير في السلطة، حيث تختلف هذه المحافظة عن أربيل ودهوك”.

وأضاف ان “مطالب المتظاهرين حقة ولايمكن الوقوف ضدها وعلى السلطات الاستجابة لها، لكن في نفس الوقت فأن الامر المرفوض هو حرق المدارس والبنايات في المحافظة”.

وأوضح الموسوي، ان “حرق المباني يعد تدميرا للاقتصاد واخلالا بالقانون”، لافتا الى ان “عمليات الحرق لن تضر المسؤولين في الإقليم، والأفضل الابتعاد عن هذه الاعمال والتركيز على المطالب والحقوق المشروعة”.