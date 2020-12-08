عشائر الشرقاط ترفض “الاقليم السني” وتطالب بتنفيذ اتفاقية الصين

اعربت عشائر قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين، الثلاثاء، عن رفضها تشكيل الاقليم السني ووصفته بـ”الاقليم الطائفي”، داعية الى تفعيل الاتفاقية مع الصين لاعادة اعمار البلاد وانهاء “الظلام الخدمي.”

وقال ممثل عشائر الشرقاط الشيخ علي نجرس ال ياسين في حديث صحفي اننا “نقف مع الحكومة في بسط الامن وفرض هيبة القانون والحفاظ على وحدة العراق من اي مخططات او مؤامرات تسعى الى تقسيمه وتمزيقه وابرزها الاقليم الطائفي”، لافتا الى “دعم جهود القوات الامنية والحشد الشعبي في فرض الامن ومحاربة داعش الارهابي

ودعا ال ياسين الحكومة والبرلمان الى “احياء وتنفيذ الاتفاقية مع الصين التي تعد فرصة تاريخية مهمة لانقاذ العراق من الظلام الخدمي وانعدام البنى التحتية اسوة بافقر دول العالم والشرق الاوسط بشكل خاص”.

واكد ال ياسين “دعم عشائر الشرقاط لجهود الحكومة والجهات المعنية في مواجهة الازمة المالية والظرف الاقتصادي الراهن وطرح حلول تضمن العيش الكريم للمواطن وتجنب البلاد ازمات اقتصادية متجددة وضرورة السيطرة على جميع مقدرات الدولة تحت مظلة القانون العراقي”.

ويحتل قضاء الشرقاط موقعا جغرافيا يتوسط ثلاث محافظات ويصل بينها وبين هذه المحافظات بالمسافة نفسها تقريباً.

ويقع على بُعد (115 كم) جنوب محافظة نينوى، وعلى بعد (125 كم) شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وعلى بعد (135 كم) غرب محافظة كركوك.

وسقط القضاء وتوابعه الادارية في قبضة داعش الارهابي للفترة 2014-2016 قبل ان تتمكن قوات الامن من تحريره بالكامل عام 2017.