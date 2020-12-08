الاتحاد: الحزب الديمقراطي يتحمل المسؤولية الاكبر في كردستان

حمل الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستان مسؤولية التظاهرات التي انطلقت منذ عدة ايام في اقليم كردستان.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح صحفي ان “التظاهرات في الاقليم مستمرة منذ عدة سنوات والاتحاد يؤمن بحرية التعبير عن الرأي”،

لافتا الى ان “مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي لم تشهد اي تظاهرات كون الحزب مسيطر عليها ويمنع اي احتجاجات”.

واضاف ان “جميع مفاصل حكومة إقليم كردستان مسيطر عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا ان “المسؤولية الأكبر في كردستان تقع على عاتق الديمقراطي”.

و كشفت لجنة المالية النيابية، اليوم امس الاثنين، عن قيام حكومة اقليم كردستان باستقطاع 21 % من رواتب موظفيها.

وكانت محافظة السليمانية قد شهدت اول امس الاحد تظاهرات شعبية واسعة وحرق لعدد من المقرات الحزبية للحزبين الحاكمين في كردستان (الديمقراطي_الاتحاد) نتجية تأخير صرف الرواتب.