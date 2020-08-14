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محلل سياسي :ضعف  القرار السياسي العراقي أدى إلى استمرار العدوان التركي


  أكد الدكتور عباس الجبوري، رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية، الجمعة "إن تكرار الاعتداءات التركية على العراق بسبب ضعف القرار السياسي.   وقال الجبوري" في تصريح خاص لشبكة الإعلام المقاوم "إن العدوان التركي الأخير على ضباط حرس الحدود وكذلك قصف ليلة امس هو استهتار جديد وضغوط تستخدمها تركيا، مضيفاً "من المفترض على الحكومة أن يكون لها رأي وللأسف قرارها ضعيف جداً بإستدعاء السفير ومن الممكن أنه لم يحضر.   وأضاف "على الحكومة العراقية ان تتخذ إجراءات صارمة ومنها طرد السفير التركي وتقدم شكوى للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على هذه التجاوزات غير القانونية وغير مسموح بها، ذاكر" أن يعاد النظر بكل الاتفاقيات السابقة المبرمة طالما هناك تغيير في الحكومات.
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محلل سياسي :ضعف  القرار السياسي العراقي أدى إلى استمرار العدوان التركي
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