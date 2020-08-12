الأخبار

البرلمان: نعمل بشكل يومي كبقية المؤسسات وننتظر قرار خلية الأزمة لانعقاد الجلسات


أصدر مجلس النواب، الأربعاء، بياناً توضيحياً بشأن أدائه خلال فترة تفشي جائحة كورونا، وفيما أشار إلى أنه يعمل "بشكل يومي" كبقية الوزارات والمؤسسات، أشار إلى أنه ينتظر قرار خلية الأزمة الصحية لإعادة انعقاد الجلسات مجدداً.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها ، "صدرت في الآونة الأخيرة تصريحات تنقل معلومات غير دقيقة ومغلوطة بشأن أداء مجلس النواب والذي يأتي خلافا للواقع وتنافي البيانات الرسمية، فإننا إذ نؤكد بالأرقام المثبتة في تقارير وبيانات دوائر المجلس رسمياً أن عدد الجلسات التي أقيمت منذ بدء الدورة التشريعية الحالية قد بلغت ٩٩ جلسة، وأن عدد القوانين المصوت عليها بلغ 38 قانونا، كما نوضح أن القوانين التي تمت قراءتها قراءة أولى قد بلغ 103 قوانين، بينما بلغت القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية 58 قانونا".

وأضافت أن "توقف جلسات المجلس مؤخراً جاء بسبب توصيات وقرارات خلية الأزمة والسلامة الوطنية وأن المجلس بانتظار قرار هذه الجهة المعنية بجائحة كورونا من أجل عودة الجلسات إلى الانعقاد بشكل طبيعي ومستمر على ما كانت عليه قبل انتشار الجائحة".

وتابعت الدائرة الإعلامية أن "عمل اللجان النيابية ورئاسة المجلس متواصل ولم يتوقف وتمت استضافة العديد من المسؤولين والوزراء وإصدار العديد من التوجيهات والكتب الرسمية بخصوص قضايا البلد والأزمات المختلفة من جائحة كورونا والأزمة المالية التي عقد من أجلها جلسة خاصة لتشريع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي ورفض قرار قطع رواتب المتقاعدين والموظفين وكذلك القضايا المتعلقة بالمشاكل التي يعاني منها المواطنين وكان آخرها تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن عقود وزارة الكهرباء واستضافة العديد من الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزارات من أجل معالجة الأزمات التي يمر بها البلد".

وأكدت أن "مجلس النواب والدوائر التابعة له تعمل بشكل يومي كبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية ووفق ما تقرره الجهات الصحية، ونتمنى من الجميع توخي الدقة والموضوعية في نقل المعلومات واعتمادها من مصادرها الرسمية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النزاهة: الحكم غيابيا بالسجن سبع سنوات لمعاون محافظ ديالى الأسبق لإضراره المال العام
في اول كسر لحاجز منذ ثلاثة قرون .. بايدن يختار امرأة ملونة لمنصب نائب الرئيس
نائب ينتقد موقف الحكومة "الخجول" إزاء "العدوان" التركي ويوجه دعوة للكاظمي
خبير امني يرجح استيلاء تركيا على مزيد من اراضي الاقليم في ظل صمت الحكومة
وفاة ضابط كبير في دائرة مرور الانبار اثر اصابة بكورونا
الصحة: اللقاح الروسي الخاص بكورونا سيكون جاهزا بحلول تشرين الأول
الحشد الشعبي: ساهمنا في اعادة 90% من نازحي 3 محافظات
النائب محمد البلداوي يؤكد حاجة البلد لعقد جلسات البرلمان لحسم قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية
نائب سابق: الخلافات اجهضت كل محاولات تمرير قانون المحكمة الاتحادية
الصحة تمنح أربع فئات الأولوية في تعاطي لقاح كورونا المرتقب
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3225.81
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1204.82
ريال يمني 4.79
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك