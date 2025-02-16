الحكومة توافق على استمرار مشروع العودة للدراسة لمدة خمس سنوات

أعلن مستشار رئيس الوزراء للتربية والتعليم، عدنان السراج، اليوم السبت، عن موافقة الحكومة على استمرار مشروع العودة للدراسة لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى إعادة 165 ألف متسرب للدراسة في إطار هذا المشروع، إذ أوضح السراج، أنه تم التعاقد مع منظمة اليونيسيف التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال إعادة المتسربين إلى الدراسة، حيث تم الاتفاق على مساعدتهم في عمليات الجرد والتصنيف والإحصاء وطرح الحلول المناسبة، مبينا، أنه تم تكرار هذا النجاح في محافظة ميسان، حيث تم إعادة أكثر من 7 آلاف طالب متسرب إلى المدارس هناك.

كما أشار السراج، إلى أن الحكومة قدمت طلبا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع أنحاء العراق، وهو ما تم تطبيقه بالفعل، لافتا، إلى أن 100% من النجاح تحقق في تدريب كوادر عراقية للإشراف على ملف إعادة المتسربين.

وذكر، أن عدد المتسربين المسجلين في جميع أنحاء العراق وصل إلى 250 ألفا، من بينهم تم إعادة 165 ألفا إلى المدارس، مشيرا إلى أن المتسربين ينتمون إلى مراحل دراسية مختلفة، مع الغالبية العظمى منهم في المرحلة الابتدائية.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أفاد السراج، بأن رئيس الوزراء وافق على استمرار الحملة لمدة خمسة أعوام قادمة، مع رصد ميزانية قدرها مليار و400 مليون دينار لدعم المشروع.