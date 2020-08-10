هيئة الحشد الشعبي تنفي حقيقة "استقطاع" رواتب منتسبيها

نفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، ما ورد في "كتاب" متداول بشأن استقطاع رواتب منتسبيها لشهري آب وأيلول.

وقالت الهيئة في بيان، إنها تنفي "الكتاب المتداول بشأن استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري آب وأيلول وتخصيصها كمساعدات للشعب اللبناني الشقيق بعد انفجار مرفأ بيروت".

وأضافت أن "قضية المساعدات للشعب اللبناني مناطة بالحكومة العراقية التي لم تدخر جهداً منذ الساعات الأولى للتفجير في مساعدة الأشقاء اللبنانيين الذين نتمنى أن يتجاوزوا محنتهم سريعاً".