صحيفة بيلد الألمانية : بأيعاز امريكي الكاظمي رفض عرض سيمنز ببناء محطات تزود العراق الكهرباء لمدة 24 ساعة .

متابعة / ظاهر العقيلي

قالت صحيفة بيلد الألمانية انه وبأيعاز امريكي قام رئيس الحكومة العراقية المؤقت الكاظمي برفض عرض سيمنز ببناء محطات تزود العراق الكهرباء لمدة 24 ساعة .

واضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة ترفض اصلاح الكهرباء في العراق منذ 17 سنة ولهذا السبب تم اسقاط حكومة عادل عبد المهدي و بسبب الاتفاقية الصينية التي تتضمن ايضا اصلاح الكهرباء وبناء محطات عملاقة .

هذا وقد اتهمت المانيا بشكل ضمني، امريكا في وقت سابق بعرقلة عمل شركة سيمنز” لانهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق، مؤكدة أن الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بالمشاريع الضخمة التي ابرمتها الشركة في العراق.

وقال السفير الألماني في بغداد اوله دييل في حوار متلفز ، إن “شركة سيمنز الألمانية وقعت مع الحكومة العراقية السابقة خارطة طريق ومذكرة تفاهم لمشاريع ضخمة في العراق”، مبينا أن ““تلك المشاريع تتضمن بناء محطات طاقة ضخمة والاستفادة من الغاز المصاحب الذي كان يحرق، فضلا عن بناء نظام طاقة كامل”.

وأضاف دييل، أن “شركة سيمنز انتهت من المرحلة الأولى والان بصدد الشروع بالمرحلة الثانية والتي هي أكثر تفصيلا من المرحلة الأولى”، مؤكدا “قدر شركة سيمنز على انهاء أزمة الكهرباء في العراق”.

وبشأن عرقلة أميركا لعمل شركة سيمنز عبر شركة جنرال الكتريك، أكد السفير الألماني أن “الحكومة الأميركية لم تكن سعيدة بحصول شركة سيمنز على هذه المشاريع الضخمة في العراق”.