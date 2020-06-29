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المقرب من الكاظمي ..مناف الموسوي يصدر قراراً بشبهة فساد ويتحكم بالموظفين


 

 

متابعة ، 

كان الجمهور الثقافي بشكل عام والأدبي على وجه الخصوص يترقب عودة مجلات دار الشؤون الثقافية العامة إلى الصدور شهريا، بعد نجاح تحويلهما إلى فصليتين واعادة طباعة مجلة الأقلام طبعة ثانية ، الا أن قرارات الإدارة الجديدة قررت التراجع وتقليص الإصدارات لتعود إلى سابق كسادها.

متابعون اكدوا أن مناف عبد المطلب الموسوي الذي لم ينتظم في الدوام طيلة حياته، صار صاحب الصوت الأعلى في الشؤون الثقافية بسبب ضعف إدارة رهبة أسودي واستقوائه عليها لإنه هو الذي جعلها مديراً عاماً بحكم علاقاته السياسية وصلته بالكاظمي وحسن ناظم؛ لذلك اخذ يتصرف بصلاحيات تفوق صلاحيات المدير العام ومنها قرار التراجع عن الإصدار الفصلي الذي لايحق حتى للمدير العام التراجع عنه لأنه مقر بالإجماع من مجلس الإدارة ويحتاج إلى قرار مجلس الإدارة من جديد بعد إقناع المجلس بجدوى التراجع.

وأضاف مصدر من داخل الشؤون الثقافية العامة رفض الكشف عن اسمه بأن مناف الموسوي صار يتحكم بالموظفين ويحقق معهم دون تشكيل لجان تحقيقية مما تسبب بحالة نفور عن العمل وشعور الموظف بأنه يخضع لإجراءات عسكرية.

يذكر أن السيدة رهبة أسودي منحت لمناف الموسوي صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في كل شيء؛ بعد أن نصبته رئيسا لقسم المجلات ومشرفا عاما على دائرة العلاقات والإعلام ومسؤولا عن شعبة المتابعة وله مكتب مجاور لمكتب المدير العام.

 

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