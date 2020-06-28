محلل: “عملية الدورة” عربون ولاء وبيعة لأمريكا قبل الزيارة

اعتبر المحلل السياسي عباس العرداوي، الأحد، عملية الدور التي نفذت ضد الحشد الشعبي بأنها محاولة لتقديم الولاء من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإدارة الأمريكية قبل زيارته المرتقبة.

وقال العرداوي في تصريح صحفي إن “العملية التي نفذت ضد لواء 45 من الحشد الشعبي هي محاولة لضرب الحشد وتجريمه من قبل حكومة الكاظمي”، لافتا إلى إن “العملية تعد إساءة للمؤسسة العسكرية بأجمعها كون الحشد هو جزء من المنظومة الحكومية”.

وأضاف أن “الكاظمي حاول تقديم ولائه للإدارة الأمريكية عبر عملية الدورة قبل زيارته المرتقبة لواشنطن”،

مبينا أن “تلك العملية كان يراد منها الإساءة للحشد إلا أنها فشلت وحققت نتائج عكسية وردود أفعال غير متوقعة من الشارع”