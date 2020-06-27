نائب عن صادقون : الامريكان وبعض مستشاري الكاظمي يقومون بالتحريض على الحشد الشعبي

اتهم النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان، السبت، الولايات المتحدة الأميركية وبعض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتحريض على قوات الحشد الشعبي، كاشفا عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي بخصوص الازمة الاقتصادية واعتقال مقاتلين من الحشد.

وقال ذيبان في تصريح صحفي إن “ماحدث من اعتقال لمقاتلين من الحشد الشعبي مؤسف جدا”، مبينا أن “بعض المستشارين المقربين من الكاظمي يقومون بالتحريض ضد الحشد الشعبي “.

واضاف ان “على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مكافحة كورونا ومعالجة الوضع الاقتصادي لا خلق مشكلة مع الحشد الشعبي”، مشيرا إلى ان “هناك جهات تعمل على خلق الفتنة بين القوات الأمنية وعلى قيادة الفتح الوقوف ضد الكاظمي”.

وأشار ذيبان إلى ان “واشنطن وبعض المستشارين يقفون وراء مداهمة واعتقال مقاتلين من قوات الحشد الشعبي وقد باشرنا بجمع تواقيع نيابية لاستضافة الكاظمي بخصوص الازمة الاقتصادية واعتقال مقاتلين من الحشد”.