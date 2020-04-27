نائب: جهات سياسية تعرقل عمل ديوان الرقابة لمنع كشف الاموال المصروفة

أكد النائب رياض المسعودي، أن العجز في موازنة العام الحالي يجعل العراق يمر بوضع صعب في جميع المجالات، مبينا أن جهات سياسية تحاول عرقلة عمل الحكومة بشأن معرفة الأموال المصروفة.

وقال المسعودي في حديث صحفي إن “موازنة ٢٠٢٠ تعتبر حركية ترتبط مباشرة مع الإيرادات أي أنها لن تعتبر موازنة بالمعنى العلمي في ظل وجود عجز مالي كبير يقدر ب ٥٠ ترليون دينار عراقي”.

وأضاف، أن “وزارتي التخطيط والمالية تجتهدان لغرض لتأمين رواتب الموظفين”، مؤكدا أن “عام ٢٠٢٠ عام صعب جدا على جميع المستويات”.

وأوضح المسعودي أن “ديوان الرقابة المالية عمله تثبيت جميع الاموال المصروفة منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية الان”، لافتا إلى أن “هناك جهات سياسية تحاول عرقلة عمل ديوان الرقابة لمنع كشف الاموال المصروفة”.