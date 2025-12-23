الكهرباء العراقية تعلن توقف الغاز الإيراني بالكامل

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )،عن توقف ضخ الغاز المستورد بالكامل، ما أدى إلى خسارة المنظومة الكهربائية ما بين (4000 إلى 4500) ميكاواط، نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على ساعات التجهيز.

وذكر إعلام الوزارة في بيان، أن "الجانب الإيراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز بشكل كامل لظروف طارئة"، مبيناً أن "الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء".

وأضاف البيان أن "الإنتاج تحت السيطرة ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر البعض منها بنقص الغاز"، موضحاً أن "وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية بمحطات توليد الكهرباء".

وأشار إلى أن "هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية لحين عودة ضخ الغاز المستورد".