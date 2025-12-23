إقليم كردستان يعطل الدوام الرسمي 10 أيام بمناسبة رأس السنة

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، تعطيل الدوام الرسمي لمدة عشرة أيام متتالية في جميع مؤسسات الإقليم، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان أن "العطلة ستكون اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول 2025 ولغاية يوم السبت 3 كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان".

وأشار البيان إلى أن "الدوام سيستمر في المؤسسات الخدمية وفق نظام المناوبة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين". وأضافت حكومة الإقليم أن "عملية توزيع رواتب شهر تشرين الأول لموظفي الإقليم ستتواصل خلال أيام العطلة، دون تأخير".

وبيّنت أن "الدوام الرسمي في جميع مؤسسات إقليم كردستان سيُستأنف يوم الأحد الموافق 4 كانون الثاني 2026".