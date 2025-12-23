مجلس ديالى يقرر أستجواب مدير عام تربية المحافظة

عقد مجلس محافظة ديالى جلسته الثالثة والأربعين برئاسة رئيس المجلس عمر الكروي، وبحضور / 12 / عضوا .

وقال مصدر في مجلس ديالى ان المجلس قرر خلال الجلسة استجواب مدير تربية ديالى، على أن يتم إرسال الأسئلة إليه رسمياً، وتقديم الإجابات خلال الجلسة المقبلة.كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقييم عمل مدراء الدوائر ومدراء الوحدات الإدارية في المحافظة في إطار تعزيز الأداء المؤسسي ومتابعة سير العمل الإداري.

واضاف ان المجلس قرر ايضا فتح باب الترشح لمنصب قائممقام قضاء قره تبه، ومنصب مدير ناحية أبي صيدا، وفقاً للضوابط والسياقات القانونية المعتمدة