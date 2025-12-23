رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تكثيف المشاورات بين القوى السياسية

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ( 23 كانون الأول 2025 )، أهمية تكثيف المشاورات بين القوى السياسية للإسراع في استكمال متطلبات تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر بغداد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة فاضل ميراني، حيث جرى بحث تطورات المشهد السياسي وسبل تعزيز التعاون بين القوى الوطنية".

وشدد رشيد "خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي وتلبية تطلعات المواطنين"، مؤكداً "أهمية الحوار البنّاء لحسم الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور والقانون".

من جانبه، أكد فاضل ميراني "حرص الحزب الديمقراطي الكردستاني على مواصلة العمل المشترك مع مختلف القوى السياسية من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة، قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية وتعزيز الشراكة الوطنية".