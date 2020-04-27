مصدر: الكاظمي قد يعتذر عن التكليف خلال الايام المقبلة

ذكر مصدر سياسي، الاثنين، ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد يعتذر عن التكليف خلال الايام المقبلة، فيما حذر من خطورة ذلك.

وقال المصدر ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يتعامل بازدواجية مع المكونات والكتل السياسية، وهذا الأسلوب تسبب له بعقبات كبيرة تعترض طريق حكومته"، مبينا انه "قد يضطر خلال الأيام المقبلة إلى الاعتذار عن التكليف".

واضاف "كان الأولى بالكاظمي أن يستفيد من أخطاء المكلفين الذين سبقوه، وأن يختار شخصيات مناسبة لكابينته، وفقا للمصلحة العامة".

وتابع ان "الكتل الشيعية تريد الآن أن تتوافق فيما بينها خلال مهلة 48 ساعة لطرح مرشحين جدد للوزارات في حكومة الكاظمي، بعدما رفضت مرشحيه"، موضحا ان "الملف غير مطمئن، وأن الكتل يجب أن تأخذ في الاعتبار خطورة الظرف الحالي".

واكد ان "عدم تمرير حكومة الكاظمي سيتسبب بمشكلة كبيرة جدا، بسبب الحاجة لحكومة قوية لتتجاوز الظرف الراهن من الأزمة المالية والصحية والأمنية في البلاد".

وكان النائب رياض المسعودي قد اكد في تصريح صحافي له ان رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، أصبح الآن أمام ثلاث خيارات، الأول أن يكون رئيس حكومة انبطاحية ويعطي القوى السياسية ما تريد وهناك ستمرر حكومته بسهولة في البرلمان، والخيار الثاني أن يستخدم الكاظمي مهاراته ومهارات فريقه التفاوضي، لصنع حكومة مختلطة، ويرضي الأطراف السياسية بالحد الذي يمرر به حكومته ويسمح له بالحركة، والخيار الثالث يقدم الاعتذار عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.