‏قيادي بالحشد: اعداد كبيرة من الاستخبارات الامريكية وطائرات مقاتلة ’’بقلب بغداد’’

كشف الأمين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني، الخميس 2 كانون الثاني 2020، عن وجود اعداد كبيرة من الاستخبارات الامريكية وطائرات مقاتلة في ’’قلب بغداد’’.

وقال الكلداني في تغريدة له على تويتر، إن "‏السفارة الامريكية عندما تمتلك ترسانة من السلاح بمختلف الأنواع والأحجام وطائرات مروحية مقاتلة والاعداد الكبيرة من الاستخبارات والجنود والقوة القتالية، هنا يتغير عنوانها من سفارة الى قاعدة عسكرية".

وأضاف، "لدينا قاعدة عسكرية في قلب العاصمة هل الاتفاقية الاستراتيجية تعطي كل هذا الحق".

وكان النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني وصف، الاربعاء 1 -1 -2020، السفارة الامريكية في بغداد بانها قاعدة عسكرية امريكية.

وقال الكناني في حديث صحفي إن "تغريدة ترامب عن نقل معدات فتاكة وقوات الى السفارة الامريكية في العراق يعد اعترافا رسميا وصريح بانه هذه ليست سفارة وانما قاعدة عسكرية بهذا الحجم يوجد بها اكثر من 3 الالف موظف ومقاتلين ومطارات حسب التصوير".

واكد انه "يفترض من البرلمان والحكومة العراقية اتخاذ موقف من اجل سيادة العراق".

وبين الكناني ان "امريكا ليس لديها دليل على ان من ضرب قاعدة k1 في كركوك قوات الحشد ولم ينتظروا نتائج التحقيق وهذا التصعيد بسبب الخلافات بين القوى السياسية والتي سهلت التدخل الاجنبي".