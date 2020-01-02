اختفاء سجلات خطيرة من السفارة الأمريكية

افاد مصدر مطلع باختفاء سجلات مهمة وجهاز بصمة من مكتب الاستعلامات الرئيسية للسفارة الأمريكية في بغداد، يعتقد أنها وقعت بأيدي عناصر من الحشد أثناء اقتحام المكتب.

قلق شديد جدا لدى السفارة التي باشرت تحقيقات داخلية، وعمليات بحث عبر وسطاء عراقيين سريين، وسط تكتم شديد للغاية، لما يمثله ذلك من نكسة استخبارية لواشنطن.

وتؤكد المعلومات أن أهمية هذه السجلات والجهاز تكمن فيما تضمه من بيانات تدقيق أمني تخص المترددين على السفارة، وقد يترتب عن وقوعها بأيدي الحشد كشف هويات مئات الأشخاص المتعاونين سرا مع السفارة.