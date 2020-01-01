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أول رد نيابي على دعوة ترامب العراقيين للخلاص من ايران: من ارسل لهم المفخخات وخنقنهم اقتصادياً؟


أكد النائب عن تحالف الفتح عبد الامير الدبي، الثلاثاء 31-12-2019، ان تصريح الرئيس الامريكي دونالد ترامب بان العراقيين امام فرصة للخلاص من ايران ما هو الا عملية لخلط الاوراق و "ترهات" ومحاولة للضحك على الذقون.

وقال الدبي في حديث صحفي ان "الولايات المتحدة الامريكية هي من احتلت العراق في عام 2003 وهي من جمعت جميع ارهابيي العالم على لسان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش ومنذ ذلك الوقت الدم العراقي ينزف من خلال المفخخات وكذلك الخنق الاقتصادي من قبل أمريكا".

واوضح الدبي، "نحن ننصحهم بالكف عن التدخل والاعتداء على السيادة العراقية من خلال قصف القوات العراقية من قبلهم او السماح للدول الاخرى باستهداف الحشد الشعبي"،

لافتا الى ان "جميع التدخلات التي حصلت من دول الجوار سواء من السعودية او تركيا او ايران ما هي الا بسبب الوجود الامريكي حينما اسقطت النظام السياسي والدولة العراقية والتي عمرها منذ عام 1921 وبعد ان اسقطتها تسبب بكل الدمار في العراق".

واشار النائب عن تحالف الفتح، الى ان "اخر ما قامت به امريكا من اجرام في العراق هو تدريبها لـ(عصابات الجوكر)، التي تعيث في الارض فساد من القتل والذبح والتعليق والسحل وحرق مخازن التجار وقطع الدوام"،

مبيناً بان "هذه كلها افعال امريكية وليست افعال ايرانية حيث ان ايران وقفت معنا في الحرب التحرير ضد "داعش" وايران مدتنا بالسلاح والعتاد على عكس الولايات المتحدة التي تنصلت عن اتفاقاتها مع الحكومة العراقية بالتسليح والتجهيز والتدريب حيث ان الكثير من العقود التي وقعت معهم بشأن الطائرات والرادارات لم تنفذ الى غاية الان رغم استلامهم لمبالغها".

وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "العراقيين المطالبين بالحرية"، فيما أشار إلى أنه وقتهم للتخلص من هيمنة ايران، حسب قوله.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لهؤلاء الملايين من الناس في العراق الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران، فهذا هو وقتكم".

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