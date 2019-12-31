مسؤولون أميركيون: واشنطن تنوي إرسال قوات إضافية لمحيط سفاراتها في بغداد

أفاد مسؤولون أمريكيون، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة تنوي إرسال قوات عسكرية إضافية إلى محيط سفاراتها في بغداد لضمان حمايتها في ظل الاحتجاجات أمام مقر البعثة الدبلوماسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أنه "من المتوقع أن تنشر الولايات المتحدة عناصر من قوات المشاة البحرية في منطقة السفارة ردا على أعمال الشغب ومحاولة اقتحام المبنى من قبل المحتجين"

وأوضح المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أنه "سيتم إرسال مجموعة صغيرة من العسكريين وهي ستأتي من أراض أخرى في المنطقة".

وأقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.