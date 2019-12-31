القيادي بالحشد ريان الكلداني متوعداً ترامب: الغضب العراقي الصاعد سيكون أسوأ من أسوا كوابيسك

توعد القيادي في الحشد الشعبي المجاهد البطل ريان الكلداني، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما وصفه بـ’’الغضب العراقي الصاعد’’.

وقال الكلداني في تغريدة على ’’تويتر’’، "سيد ترامب، نحن الواقفون هنا،لم نأتِ من إيران، هذا نحن العراقيون، أبناء وإخوة الشهداء الذين قتلتم".

وأضاف "إنه الغضب العراقي الصاعد، ونعدك أنه سيكون أسوأ من أسوأ كوابيسك".

وأصدرت السفارة الامريكية في بغداد في وقت سابق، بيانا وجهت رسالة فيه لرعاياها، بالتزامن مع التظاهرات التي انطلقت امام مبنى سفارتها، بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت السفارة في البيان إنه "بسبب نشاط الاحتجاج المستمر، لا ينبغي على المواطنين الامريكيين الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد".

وأضاف: "يجب على الامريكيين مراجعة امنهم الشخصي وتأهبهم في حالات الطوارئ".

واقيمت، صباح اليوم الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بإطلاق الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وافاد إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بإصابة أكثر من عشرين مشيعاً لجثامين شهداء الحشد، إثر إطلاق نار وقنابل دخانية من داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وطلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، من الجميع "المغادرة فوراً" من أمام السفارة الأميركية في بغداد، مشدداً على أن أي اعتداء أو "تحرش" بالسفارات والممثليات هو فعل ستمنعه "بصرامة" القوات الأمنية وسيعاقب عليه القانون بـ"أشد" العقوبات.