فرار السفير االامريكي في بغداد الى واشنطن وحالة من الذعر يعيشها الامريكان

اكد مصدر مطلع اليوم الثلاثاء ان السفير الامريكي ماثيو تولر لا وجود له حاليا في العراق، وقد فر الى واشنطن بالتزامن مع عدوان بلاده على قوات الحشد الشعبي في القائم.

وتفيد المعلومات أيضا ان ديبلوماسيين أمريكيين كانوا يمارسون عملهم من قاعدة امريكية بمحيط مطار بغداد الدولي، غادروا العاصمة بغداد منذ مساء أمس بطائرات عسكرية الى أربيل.

واضاف المصدر أن مسؤولين أمريكيين في واشنطن طلبوا من الحكومة العراقية تعزيز قوات حماية السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء، بناء على تقارير استخبارية تتوقع قيام المتظاهرين العراقيين بالزحف نحو السفارة بمسيرات كبيرة.

واشار المصدر الى ان حالة من الذعر يعيشها الامريكان على خلفية ردود الفعل الشعبية الغاضبة الواسعة، بما يؤكد أن التقارير التي تلقوها من عملائهم حول ردود الفعل المتوقعة لمابعد الضربة كانت خاطئة تماما، ومبنية على أوهام العالم الافتراضي للجيوش الالكترونية.