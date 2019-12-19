محكمة التمييز الاتحادية تبرئ رئيسة مؤسَّسة الشهداء بنقض كافة القرارات الصادرة بحقها

قررت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الخميس، نقض كافة القرارات الصادرة مؤسَّسة الشهداء ناجحة عبد الامير الشمري وإعادة اضبارتها للمحكمة، مشيرةً الى انها استلام مبلغ كان تحت قانون مؤسسة الشهداء والذي يجيز استلام الهبات والتبرعات.

وكانت محكمة جنايات الكرخ قد أصدرت حكم حضوريٍّ بالسجن مدة سبع سنواتٍ بحق رئيس مؤسسة الشهداء القيادية في حزب الدعوة الإسلامية، ناجحة عبد الامير الشمري، استنادا إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 و على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد.

وفي ما يلي نص القرار: