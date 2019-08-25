نائب يربط بين تصريحات سياسيين ’’طائفيين’’ ضد الشيعة وهجومي المسيب وداقوق ويوجه رسالة للحكومة

رأى النائب حسن فدعم، الأحد، 25 آب، 2019، إن تصريحات سياسيين "طائفيين"، ضد الشيعة، وفرت الارضية لهجومي المسيب وداقوق الارهابيين الاخيرين.

وقال فدعم في تغريدة على موقعه بتويتر إن "التصريحات الطائفية الأخيرة التي صدرت من بعض السياسيين تجاه الشيعة هي الدافع والبيئة التي ادت الى تفجيرات المسيب وداقوق". وبين أنه "اذا لم تضع الحكومة حداً للطائفيين فأنها ستستمر وتتسع، ولكل فعل رد فعل".

وكان الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي قد حمل امس السبت (24 اب 2019)، أصحاب "الخطاب الطائفي"، مسؤولية تفجير المسيب الأخير.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "اصحاب الخطاب الطائفي يتحملون مسؤولية تفجير المسيب الاخير او التفجيرات التي ستحدث"، مطالباً "القضاء بأن يقوم بواجبه في معاقبتهم".

ووجه الخزعلي الكلام الى "أصحاب الخطاب الطائفي"، قائلاً: "لا تذهبوا بعيدا واعلموا ان دماء العراقيين ليست رخيصة حتى تتاجروا بها وليست لعبة بايديكم واذا اردتم فعل ذلك فلن نسمح لكم وسنوقفكم عند حدكم".

بدوره، حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، السبت، 24/ 8/ 2019، من عودة اصحاب "الأبواق الطائفية" من بعض السياسيين الفاشلين جماهيريا الذين يحاولون خلط الأوراق والعزف على أوتار التفرقة.

واستنكر الكعبي في بيان "التفجير الذي استهدف الأبرياء في منطقة المسيب بمحافظة بابل"، مشيراً الى ان "المدينة عانت من تكرار العمليات الإرهابية طوال السنوات الماضية، ما يستدعي اهتماما استخبارياً وامنيا اكبر، وكذلك تعاون المواطنين بنقل المعلومات الدقيقة بشأن تواجد الإرهابيين والتعامل معهم بكل جدية وحزم".

وقال ان "اصحاب "الأبواق الطائفية" من بعض السياسيين الفاشلين جماهيريا يحاولون خلط الأوراق والعزف على أوتار التفرقة من اجل العودة الى مربع العنف والدمار، متجاهلين حساسية بعض المناطق وخصوصيتها، والدمار الذي خلفته قوى الشر و الارهاب فيها ".

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى "وجوب تعقب الخلايا الإرهابية النائمة في المناطق المشخصة لدى القيادات الأمنية والإسراع بمعالجتها"، معتبرا "ضعف الجانب الاستخباري سبباً أساس في تكرار الخروقات الأمنية سواء في أطراف بغداد او عموم البلاد".

ووقع في سوق المسيب بمحافظة بابل، اول امس الجمعة (23 آب 2019) انفجار ناجم عن دراجة نارية كانت مركونة بالقرب من محلات تجارية، أسفر عن استشهاد شخص واصابة نحو 15 اخرين كحصيلة أولية.