عبد المهدي لوزيرة الدفاع الألمانية: نعمل على حصر السلاح بيد الدولة

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، لوزيرة الدفاع الألمانية انغريت كرامب كارنباور، أن الحكومة العراقية تعمل على حصر السلاح بيد الدولة.

وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه ، خلال استقباله وزيرة الدفاع الالمانية انغريت كرامب كارنباور، "اننا نتطلع الى استمرار التعاون بين البلدين الصديقين والى الشراكات والمشاريع الكبرى مع المانيا لإعمار العراق وتحقيق النهضة الشاملة وان عملنا المشترك هو طريق مستدام ويبني شراكة طويلة الأمد ويعزز فكرة الأمن الدائم وليس المصطنع الذي قد يزول بزوال القوة العسكرية".

وأضاف أن "القوات العراقية بجميع صنوفها وتشكيلاتها من جيش وشرطة وبيشمركة وحشد شعبي قدمت التضحيات الجسام وكانت أهم عوامل النصر على داعش ، وان الحكومة تقدّر هذه التضحيات ونعمل على حصر السلاح بيد الدولة ، كما اطلقنا عملية ارادة النصر ضد بقايا داعش الارهابي.

وأوضح عبد المهدي، أن "العراق يولي أهمية كبيرة لعلاقات التعاون مع المانيا واستمرارها في جميع المجالات ، ونشكر المانيا على وقوفها معنا في الحرب على داعش ونأمل بالاستمرار في التعاون الأمني والاستخباري الذي استطعنا من خلاله حماية بلدينا وشعبينا ، وامامنا عمل كبير في المجال الاقتصادي ونتطلع لإقامة شراكة مع الشركات الالمانية الكبرى التي تحظى بتقدير الشعب العراقي لجودتها وصناعاتها المعروفة".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ "الدور الذي تلعبه المانيا لتحقيق السلم العالمي"، مشيراً الى "تطابق الموقفين العراقي والالماني حول الوضع الاقليمي".

وأكد عبد المهدي، أن "العراق يعمل على حماية أمنه ومصالحه واستقرار المنطقة وعلاقاته الدولية".

من جهتها، أعربت الوزيرة الالمانية عن اعتزاز بلدها بالعلاقات مع العراق وبالرغبة المشتركة بتوسيعها وزيادة التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية واعادة البناء.

وبينت كارنباور : "نحن مع استقلالية القرار العراقي واستقرار العراق وهو استقرار للمنطقة ، واننا سعداء بتطور العراق واستقراره وشجاعة قواته المسلحة ونريد مساعدتكم في مجالات التدريب ودعم قدرات القوات العراقية وتحسين البنى التحتية والتعاون الاقتصادي، ونقف مع الحكومة العراقية في مواقفها لترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير الاقتصاد".

وأشارت إلى "تطابق وجهات النظر بين البلدين وان المانيا مع استقرار المنطقة والحفاظ على الاتفاق النووي".