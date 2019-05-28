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قائممقام سامراء ينفي علاقة الحشد بظاهرة تربية الجواميس


نفى قائممقام سامراء محمود خلف، الثلاثاء، التصريحات التي نسبت له بشأن اتهام الحشد الشعبي بالوقوف وراء انتشار ظاهرة تربية الجواميس بطريقة غير نظامية في المدينة.

وقال خلف في بيان اصدره الحشد الشعبي، ان "دخول الجماسة الى سامراء جاء بموافقات من القوات الامنية، ولا علاقة للحشد الشعبي بذلك"، مبينا أن "غالبية مربي الجاموس يسكنون صلاح الدين منذ عقود طويلة".

واضاف، أن "عدداً منهم جاء من محافظات الجنوب منذ عقود طويلة، وولدوا هنا، ويحملون هوية الأحوال المدنية الصادرة عن نفوس سامراء، وزادت اعدادهم بعد عام 2014"، مشيرا الى ان "هذا الامر دفعني لتقديم شكوى الى رئيس مجلس الوزراء، وعلى اثرها تم تشكيل لجنة من قبل المحافظة والدوائر المعنية لدراسة الواقع البيئي المترتب على تربية المواشي والجواميس بهذه الطريقة".

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد اتخذ عدة قرارات في جلسته الأخيرة تتعلق بترحيل مربي الجاموس القادمين من خارج المحافظة وضرورة تعويض المزارعين الذين تعرضت مزارعهم للحرائق وتحميل الاجهزة الأمنية المسؤولية عن فرض الأمن وحماية الحقول الزراعية ، وقرارات أخرى تصب بصالح المحافظة.

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