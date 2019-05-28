القوات الأمريكية تسرح فوج للحشد العشائري وتلغي تدريباته من قاعدة عين الأسد

كشف مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، الثلاثاء، عن قيام القوات الأمريكية بتسريح فوج من الحشد العشائري وإلغاء تدريباته من قاعدة عين الاسد الجوية غربي المحافظة.

وقال المصدر إن “القوات الامريكية الغت تدريبات فوج من الحشد العشائري قوامه نحو 400 مقاتل كان يقوم بعمليات التدريب على الاسلحة والاقتحام في قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار”.

وأضاف، أن “القوات قامت كذلك بسحب تجهيزات الفوج لعدم موافقة الحكومة المركزية على الية الاستدعاء والتدريب تحت اشراف القوات الامريكية”.

وأوضح المصدر، أن “المقاتلين التحقوا بالمعسكر التدريبي في قاعدة عين الاسد الجوية وفق موافقات رسمية من قبل الجهات المعنية الا انهم تفاجئوا بإلغاء تدريباتهم بأعذار غير مقنعة”، مبينا أن “الفوج كان من المقرر نشره بحجة توفير الامن في المناطق الصحراوية للقضاء على خلايا التنظيم الاجرامي.

وكانت مصادر امنية موثوقة قد كشفت في وقت سابق ان الامريكان المتواجدين في قاعدة عين الاسد يقومون بتدريب مجاميع مختلفة من سكنة المناطق الغربية وتجهيزهم بالاسلحة والمعدات بحجة حماية المناطق الحدودية والصحراوية دون علم الحكومة الاتحادية، لتكليفهم بواجبات خاصة لخلق حالة من الفوضى واعادة عدم الاستقرار في تلك المناطق