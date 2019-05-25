الكشف عن تحركات "غير طبيعية" للقوات الأميركية في الأنبار.. قريبة من الحشد الشعبي!

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن تحركات "غير طبيعية" تقوم بها القوات الامريكية في قواعدها العسكرية داخل محافظة الأنبار، واتخاذها احتياطات واسعة قرب مناطق نفوذ الحشد الشعبي.

وقال المصدر إن "وضعا غير طبيعيا وتبديل للمواقع يجري في القواعد الأميركية داخل الأنبار منذ 3 أيام، مع تحليق مكثف للطيران بعد وصول قوة عسكرية أميركية مكونة من 5 عجلات قادمة من الأردن قبل أسبوع".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "القوات الأميركية اتخذت احتياطات واسعة خاصة في قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي وقاعدة 22 في قضاء القائم، القريبة من الأراضي السورية ومناطق نفوذ فصائل الحشد الشعبي الذي يسيطر على القضاء".

ويأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، واتخاذ كل منهما إجراءات عسكرية في الخليج تحسبا للدخول في حرب مباشرة، رغم تصريحات يدلي بها مسؤولين من الجانبين تستبعد ذلك، فيما دعت الخارجية الأميركية، مؤخرا، موظفيها غير الضروريين إلى مغادرة العراق، وأعقبها بأيام سقوط صاروخ "كاتيوشا" قرب السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.