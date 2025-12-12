روسيا: العاصمة موسكو على موعد مع إطلاق أول مترو بدون سائق

ستبدأ موسكو بأول تجربة لقطار مترو ذاتي القيادة الشهر الحالي ضمن منظومة متكاملة لضمان سلامة الركاب، حيث تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة النظام وضمان أعلى معايير السلامة، ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية أوسع لتطوير قطاع النقل في العاصمة، مع التركيز على التقنيات الذكية، إذ صرّح عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة مكسيم ليكستوف، بأن المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي لقطار المترو بدون سائق ستبدأ على الخط الدائري الكبير في ديسمبر 2025.

وسيشمل فحص عمل الأنظمة الأساسية عدداً من النقاط التي تضمن السلامة:

-التحكم الآلي في السقوط على المسار لاكتشاف الأشخاص أو الأغراض الغريبة على القضبان لتلافي أي مشكلة.

-الرؤية الآلية من على متن القطار أثناء الحركة لكشف أي عيوب أو خلل وشذوذ على متن القطار أثناء الحركة حيث يتم الإبلاغ عن مكان المشكلة.

- التواصل مع مركز التحكم لنقل البيانات من القطار بشكل سريع والاستجابة للحوادث بسرعة. في المستقبل سيتمكن النظام من وضع جدول حركة القطارات تلقائياً.

وتعمل هذه الأنظمة الثلاثة كمنظومة متكاملة لكشف أي خطر يمكن أن يحدث ليتم التعامل معه بسرعة لضمان سلامة الركاب وراحتهم.

وأضاف ليكستوف: "تظل السلامة واستقرار النقل أولوية بالنسبة لنا، في المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي، سيتم اختبار النظام على القطار الحديث من سلسلة "موسكو" في الليل دون ركاب تحت إشراف السائق. ووفقاً لاستراتيجية تطوير النقل في العاصمة التي وافق عليها عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، سيكون النموذج العملي للقطار جاهزا بحلول نهاية عام 2026، وسيكون قادرا على العمل بالكامل بدون سائق مع مراعاة فترات توقف مترو موسكو".

فيما تمثل تجربة إطلاق أول مترو بدون سائق في موسكو، نقلة نوعية نحو تطور النقل. هذا المشروع هو حجر الأساس لإنشاء منظومة نقل ذكية ومتكاملة وآمنة تماماً.