روسيا: اكتشاف قد يُسرّع ابتكار علاجات فعالة لأكثر أنواع أورام الدماغ عدوانية

أفاد معهد الكيمياء الحيوية والطب الأساسي، التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، بأن العلماء اكتشفوا مركبا يثبط نشاط الجينات "العقدية" المرتبطة بأكثر أورام الدماغ عدوانية، إذ يُعد الورم الأرومي الدبقي أكثر أورام الدماغ شيوعا وعدوانية، إذ لا يتجاوز معدل بقاء المرضى على قيد الحياة عادة 15 شهرا بعد التشخيص، حتى عند اتباع دورة علاجية كاملة. ويمكن أن تُستخدم البيانات التي حصل عليها العلماء في البحث عن أدوية جديدة مضادة للأورام، من شأنها منع انتشار الورم إلى الأنسجة السليمة وزيادة حساسيته للعلاج الكيميائي والإشعاعي.

كذلك أوضح بيان المعهد: "استخدم باحثون من المعهد نهجا مبتكرا في المعلوماتية الحيوية لأول مرة للبحث عن مركبات فعالة ضد الورم الأرومي الدبقي، وتسمح البيانات التي حصلوا عليها بالاستفادة من الأدوية الحالية، ما قد يسرع ابتكار علاجات فعالة".

كما لفت مصدر في المعهد إلى أن المشكلة الرئيسية في علاج الورم الأرومي الدبقي تكمن في انتشاره السريع في أنسجة الدماغ السليمة، وهي عملية تعرف باسم التحول الدبقي المتوسطي، حيث تصبح خلايا الورم مقاومة للعلاج الكيميائي والإشعاعي، وغالبا ما تنشط بسبب نقص الأكسجين في الورم سريع النمو.

فيما حلّل العلماء بيانات مرضى الورم الأرومي الدبقي وقسموهم إلى مجموعات وفقا لمستوى العلامات الجينية لهذه العملية، مما أتاح لهم إعادة بناء شبكة الجينات المرتبطة بالمسار الشديد للمرض وتحديد الجينات "العقدية" التي يرتبط نشاطها بانخفاض معدل بقاء المريض على قيد الحياة. واعتمد الباحثون على نهج المعلوماتية الحيوية للبحث عن مركبات تثبط هذه الجينات المحورية، واختاروا عدة مركبات محتملة.

وأكد المصدر أن صحة هذا النهج تم اختبارها تجريبيا، حيث أظهرت الاختبارات أن أحد المركبات المحددة ينجح في تثبيط نشاط الجينات المحورية، ما يؤدي إلى انخفاض حركة الخلايا السرطانية وقدرتها على الانتشار وتكوين هياكل شبيهة بالشعيرات الدموية المهمة لإمداد الورم بالدم.

كذلك أفاد أندريه ماركوف، كبير الباحثين في مختبر الكيمياء الحيوية للأحماض النووية، أن المركب المحدد قد يشكل أساسا لتطوير أدوية جديدة مضادة للأورام الدبقية. كما أن نهج البرمجيات المعلوماتية الحيوية الذي اقترحه العلماء يسمح بإعادة استخدام الأدوية لعلاج السرطان وأمراض أخرى.